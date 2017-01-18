Калининград, 18 января, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В Калининградской области накануне произошёл пожар на корабле «Ловать», ранее принадлежавшем Балтийскому флоту. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, на заброшенном ныне судне загорелись льяльные (от слово «льяло» — водосток в нижней части трюма) воды, загрязненные нефтепродуктами.

Fleetphoto.ru Судно «Ловать» на кладбище кораблей в Балтийске

Площадь возгорания составила порядка 40 квадратных метра. Судно находится в военной гавани города Балтийска на так называемом «кладбище кораблей».

Пожар ликвидировала спасательная команда в составе 19 человек и пяти единиц техники. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что грузовое судно «Ловать» было спущено на воду в 1957 году. Владельцем и оператором корабля с 1992 года являлся Дважды Краснознамённый Балтийский флот. В 2013 году «Ловать» был списан, и с ноября 2016 года находится в стадии утилизации.

ИА REGNUM дополняет, что последний пожар на судах в Калининградской области зафиксирован в июле 2016 года. Тогда в портовом городе Светлый во время заправки рафинированными маслами загорелся голландский танкер Venezia D водоизмещением 10 тыс. тонн.