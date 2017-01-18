Пермь, 18 января, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Перми на Крещение Господне организуют места для омовений. В Свердловском районе — на улице Пристанционная, 38 (на территории Богородице-КазанскогоСерафимо-Алексеевского монастыря). В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории Храма Богоявления Господня) и в районе Мотовилихинского пруда, на котором будет оборудовано три купели. Все они будут освящены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купель

Купели будут оснащены специальными поручнями и сходнями. Вблизи купелей оборудуют места, где можно будет переодеться и согреться. Для обеспечения безопасности жителей организуют дежурство спасателей Пермской городской службы спасения.

В целом на территории края готовят 65 мест для крещенских омовений. Так, например, в селеНижние Муллы Пермского района (на территории Свято-Троицкого храма) также будет организовано специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб. «Дополнительную информацию о работе купелей можно уточнить в храмахи монастырях, которые занимаются их организацией», — отмметили в администрации Перми.

Населению, желающему окунуться в купель, рекомендуют соблюдать правила безопасности. Необходимо взять с собой обувь с нескользящей подошвой и полотенце, чтобы растереться после выхода из воды, а также теплые вещи, которые можно быстро надеть, купание детей не допускать без участия взрослых. Также нельзя допускать купание в состоянии алкогольного опьянения, а окунаться специалисты рекомендуют по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

В ночь с 18 на 19 января дляобеспечения пропускной способности дорог изменится движение машин вблизи местпроведения купаний в Верхней Курье (у Мотовилихинского пруда) и возле храма Казанской иконы Божьей матери в микрорайоне Бахаревка.

Так, в Верхней Курье на подъезде к Богоявленскому монастырю на участке улицыВерхнекурьинская от улицы 4-ая линия до улицы 2-ая линия и на участке улицы2-ая линия будет организовано одностороннее движение.

На улице Мостовой вдоль Мотовилихинского пруда и участке улицы Соликамской от улицы 1905 года до площади Восстания запретят парковку. Также закроют движение по улице Красная площадь.

Парковка будет запрещена и на улице Пристанционная на всем ее протяжении и улице 1-ая Бахаревская на участке от улицы Пристанционная до железнодорожных путей в микрорайоне Бахаревка.

На подъездах к местам купания будут дежурить наряды ДПС. В случае возникновения сильных заторов возможно дополнительное изменение схемы движения личного транспорта.

Кроме того, желающие окунуться в купель могут сделать это на территории Пермского района. Так, например, в селе Нижние Мулы (на территории Свято-Троицкого храма) также будет организовано специально оборудованное место и дежурство соответствующих служб. Точное количество мест для купания в настоящий момент определяется.

Представители Пермской Епархии напоминают, что согласно правилам проведения обряда купаться можно не только в ночь на 19 января, но и в течение всей последующей недели.