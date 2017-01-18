Москва, 18 января, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Виновных в хулиганстве на дороге со стрельбой надо подвергать высылке из Москвы и конфисковывать у них автомобили. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя очередной инцидент в Москве со стрельбой на свадьбе.

sabrina176 Свадебный автомобиль

«Опять хулиганство на дорогах, опять южанин-полицейский, свадьба. Это комплекс такой есть — показать, что он женится, пускай вся страна знает. Уже задом идет машина по центру Москвы, Ленинский проспект, южное ухарство: мы покажем вам, москвичи», — так оценил Жириновский смысл поведения водителя автомобиля.

«Ни разу коренной москвич никакого хамства на дорогах не проявил, все время приезжие. Конечно, сейчас они уже москвичи, но когда-то они приехали, и явно могут освободиться от своих обычаев. Понятно, что в ауле там где-то, в маленьком городе далеко на юге, может, это и принято, это единственное событие за 5 лет, им хочется пострелять, скорость бешеная, украсть невесту, лошади. Но это Москва. И это недопустимо», — считает лидер ЛДПР.

«Поэтому надо немедленно увольнять со службы таких ушлых женихов», — считает Жириновский, «Мы обязательно будем настаивать на введении нормы — конфискация автомобиля, но и этого мало — самое жесткое наказание для них для всех — это высылка из Москвы на 5 лет, на 5−10 тыс. км от Москвы, сразу это будет бить по ним», — полагает депутат Госдумы.

Видео со свадебным кортежем 26-летнего полицейского Карахана Балакеримова привлекло внимание МВД. Несколько месяцев назад Балакеримов отпраздновал свою свадьбу. Кортеж из десяти иномарок двигался по Москве, сам жених находился на пассажирском месте белого Cadillac Escalade, за ним, сигналя и подмигивая фарами, ехали Bentley, два автомобиля Gelandеwagen, BMW, Mercedes и другие. Сам Балакеримов заявляет, что правил не нарушал. Балакеримов является наследником крупного бизнесмена, владеющего большинством торговых объектов на территории ТиНАО, пишут СМИ.