Калуга, 18 января, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Проверки состояния газового оборудования в неблагополучных квартирах по 141 адресу начались в Обнинске Калужской области, сообщает 18 января корреспондент ИА REGNUM . По информации начальника управление по делам ГОЧС Обнинска Сергея Краско, план проверок газового оборудования в жилых домах составлен на полгода, но предполагается, что он будет выполнен за 3−4 месяца.

Mariposa Квитанции в почтовых ящиках

Краско отметил, что с января 2017 года на квитанциях по оплате за газ будут помещать информацию о том, что жители обязаны заключать договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Иначе им грозит штраф.

Между тем, за 2016 год в Калуге произошло 88 случаев отравления угарным газом, три из которых с летальным исходом.

Статистика происшествий, связанных с использованием газа в быту, подтверждает наличие серьезных проблем в области обеспечения безопасности эксплуатации. У 70% калужан отсутствуют договора на обслуживание газоснабжающими организациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в начале января 2017 года в многоэтажном доме Саратова произошел взрыв бытового газа. В результате травмы получили 7 человек, в том числе два ребенка.