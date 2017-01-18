Воронеж, 18 января, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Неудовлетворительной назвал ситуацию с уборкой снега на территории Воронежа губернатор Алексей Гордеев. 17 января он провел специальное совещание по этому вопросу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Павел Ищенко ИА REGNUM Воронеж. Зима

Губернатор, в частности, отметил, что снежная зима продемонстрировала неэффективность системы уборки, выстроенной в городе.

«Я уже не говорю о том, если мы с вами будем находиться в ситуации стихийного снежного удара. Всё-таки если сравнивать интенсивность снега в Москве и, скажем, в Воронеже, там пережили гораздо более сложный период», — подчеркнул глава региона.

Первый заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по городскому хозяйству Вадим Кстенин доложил, что этой зимой на территории Воронежа выпало 180 мм осадков — это на 40% выше нормы. При этом город испытывает серьезный дефицит коммунальной техники: сегодня в наличии 221 единица, а это менее 20% от норматива. Вывезено 201 тыс. кубометров снега (для сравнения: за весь зимний период прошлого года — 150 тыс. кубометров), и, сказал Кстенин, уже есть проблемы с его складированием.

Часть спецтехники, заверил Кстенин, работает в круглосуточном режиме, более того, по утверждению чиновника, в Центральном районе активно убираются тротуары, принимаются меры к недопущению образования наледи на магистральных улицах.

Кстенин, в частности, выступил с предложением увеличить техническую обеспеченность комбинатов благоустройства районов города, а также привлекать технику промышленных предприятий (по данным, озвученным на совещании, технику уже готовы предоставить 114 предприятий города). Он также попросил правительство содействовать в том, чтобы обязать собственников и арендаторов убирать прилегающие территории. Глава региона отметил, что часть вопросов необходимо было решать в начале сезона.

Решить проблему складирования снега Вадим Кстенин предложил за счет использования намывных территорий Воронежского водохранилища — то есть, по сути, в водоохранных зонах — «временно».

Руководитель управы Советского района Иван Аристов озвучил предложение предоставлять в комбинатах благоустройства квоты для работы выходцам из Средней Азии. Губернатор поручил изучить этот вопрос.

Глава региона по итогам совещания поручил принять срочные меры по уборке снега и наледи на улицах города, а также провести совещания с руководством промышленных предприятий по вопросу предоставления коммунальной уборочной техники, проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования на приобретение коммунальной уборочной техники и увеличение штатной численности сотрудников и работников ручной уборки муниципальных комбинатов благоустройства для нужд городского округа город Воронеж.

Также глава региона поручил подготовить предложения по созданию новой модели взаимодействия в решении проблемы уборки снега и наледи на период 2017—2018 годов.

Судя по всему, для того, чтобы решить вопрос уборки снега в Воронеже, действительно необходимо вмешательство губернатора.

Несмотря на почти ежедневные отчеты мэрии о постоянной уборке снега, состояние дорог города говорит о совершенно обратном.

В Центральном районе, о котором с гордостью упоминал Вадим Кстенин, почищена, по сути, только проезжая часть. Возможно — и тротуары. Но далеко не везде. Например, на улице Ломоносова пешеходам, чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, предстоит преодолеть немало трудностей: перебраться через сугробы, отделяющие тротуар от перехода, а затем аккуратно спуститься на проезжую часть, где легко можно поскользнуться. Такая ситуация, например, наблюдалась у детской областной больницы. Ни дворников, ни техники не видели и жители улицы Морозова: на громадном «пятаке» у остановки общественного транспорта снег не убирался ни разу.

Наледь присутствует практически у всех остановок общественного транспорта — и воронежцы рискуют не просто упасть и получить переломы конечностей, но и попасть под колеса подъезжающих автобусов.

В центре города ситуация ненамного лучше, что отлично продемонстрировала небольшая оттепель: в считаные часы якобы очищенные от снега улицы — а по сути, утрамбованный снег, посыпанный сверху солью, — оказались затопленными. На улицах Кольцовской и Плехановской у переходов образовались громадные лужи, что уж говорить о ситуации чуть дальше от центра.