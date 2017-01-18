Москва, 18 января, 2017, 10:01 — ИА Регнум. РПЦ следует вернуть все храмы, все земли и монастыри, реквизированные у нее по времена СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

ИА REGNUM Исаакиевский собор

«Мы требовали давно это сделать — вернуть все храмы, все церкви, все земли, все монастыри. И как раз столетие этой страшной кровавой революции — до сих пор не можем вернуть церкви все храмы», — отметил он.

По мнению Жириновского, притеснения церкви в СССР привели к печальным последствиям. «Если храмы не отбирали бы у церкви, не было бы разгрома РПЦ — не было бы ситуации с «боярышником» в Иркутской области. Это все последствия. Ударили по духовности, по живому организму», — сказал депутат Госдумы.

30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату Русской православной церкви на основании закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, оно признано памятником федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.