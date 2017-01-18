Чебоксары, 18 января, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В Чувашии прошло торжественное мероприятие в честь профессионального праздника сотрудников прокуратуры. Поздравить «прокурорский люд» (как отметил один из ветеранов отрасли) пришли руководители всех силовых структур региона, главы исполнительной и законодательной органов власти. В официальных речах было минимум пафоса: выступающие отмечали «конструктивную работу» с ведомством, «принципиальную позицию» прокуратуры. Глава Чувашии Михаил Игнатьев удивил сразу, поздравив прокурорских работников с праздником, которого пока нет в календаре и выдав довольно пространную речь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Начало официального мероприятия

Торжественное мероприятие в честь 295-й годовщины образования прокуратуры в Чувашии началось с театрализованного представления: официальным речам предшествовало внезапное появление артистов в париках, за несколько минут разыгравших исторический момент создания органов прокуратуры в России. В зал ворвался Петр I в сопровождении подобострастного писаря, а затем прошествовал и первый генерал-прокурор России Павел Ягужинский. Сценическая прелюдия была столь неожиданной и вызывающей для официально-протокольного торжества, что приглашённые сначала оторопели, а зал — замер: первыми улыбнулись ветераны, за ними — высокие должностные лица, зал вздохнул с облегчением.

Остальные традиции проведения таких торжеств остались прежними. Первым выступил глава прокуратуры Чувашии Сергей Легостаев, чьё поздравление было самым лаконичным. Он заверил, что надзорное ведомство «достойно выполняет поставленные задачи», выразив особые слова благодарности ветеранам.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев удивил сразу, поздравив прокурорских работников с праздником, которого пока нет в календаре и выдав довольно пространную речь. «Поздравляю искренне вас с вашим профессиональным праздником — с днём работника Российской Федерации. На самом деле почти 300 лет — вы и наши дорогие ветераны, которые воспитали не одну плеяду молодых сотрудников, которые являются продолжателями всех тех добрых традиций соблюдения законности, установления правопорядка и практически защиты интересов государства, защиты интересов прав граждан Российской Федерации», — сказал руководитель региона.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что «доверие населения, жителей Чувашской Республики к органам прокуратуры, к органам правоохранительной деятельности с каждым годом улучшается», и это — «самый важный главный показатель», так как позволяет сохранять «стабильную общественно-политическую ситуацию».

Руководитель республики, обращаясь ко всем органам правопорядка, отметил, что «работаем на общий результат»: «Чтобы люди выходили на улицу, дети прогуливались на свежем воздухе, научились практически жить по закону, соблюдая интересы и государства, и всех тех, кто живёт рядом». «Наша задача — не ухудшать ситуацию», — ставил задачи Михаил Игнатьев.

Он также отметил, что Сергей Легостаев работает «с честью и достоинством, зная изнутри, как нужно действовать». «Законодатели в отдельных случаях даже запаздывают, государево око должно принимать соответствующие решения», — фактически кинул камень в сторону парламента глава Чувашии. Спикер регионального парламента Валерий Филимонов оправдываться не стал, эмоционально пожелав сотрудникам прокуратуры «здоровья, благополучия, но самое главное — внутренней гармонии».

Главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров напомнил, что «в условиях непростой экономической ситуации приоритетными вопросами в работе прокуроров становятся вопросы надзора за соблюдением трудового и социального законодательства»: «Меняются вызовы, меняется жизнь, и прокуратура очень оперативно реагирует на эти вещи». И продолжил: «Наступательная позиция прокуратуры Чувашской Республики ещё, наверное, продиктована принципиальной позицией — не побоюсь этого слова — прокурора Чувашской Республики».

Глава МВД по Чувашии Сергея Неяскин, поздравивший от имени всех силовых структур, подчеркнул роль прокуратуры как координатора всей правоохранительной системы. Он также напомнил, что благодаря совместной работе, Чувашия заняла шестую позицию среди регионов России по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Региональный омбудсмен Юрий Кручинин призвал прокуратуру быть «надёжным юридическим фильтром для всех нормативно-правовых актов, издаваемых на территории нашей республики».

В ходе торжества состоялось награждение, в том числе высокими наградами были отмечены ушедшие в отставку ветераны. Из почти 300 сотрудников прокуратуры наградами различных ведомств награждены около 60 человек.

Отметим, что в 2016 году органам прокуратуры в Чувашии выявлено почти 40 тыс. нарушений закона. Опротестовано более 4 тыс. незаконных правовых актов. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены свыше 2,5 тыс. лиц, к дисциплинарной — почти 7 тыс. виновных. В прошлом году в органы прокуратуры Чувашии поступило свыше 42 тыс. обращений (в 2015 году более 36 тыс.), значительная часть которых касалась вопросов исполнения жилищного и трудового законодательства, соблюдения законов в сфере ЖКХ. В ходе работы с обращениями выявлено свыше 6 тыс. нарушений закона, внесено более 5 тыс. актов прокурорского реагирования. Удовлетворено каждое шестое обращение.