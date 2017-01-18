Черкесск, 18 января, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В наступившем году в Карачаево-Черкесии планируется капитально отремонтировать 79 домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, этими работами будут охвачены многоэтажки в городе Черкесске, Карачаевском городском округе.

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Также крыши, фундаменты, инженерные сети обновят в домах в семи районах Карачаево-Черкессии. Это Адыге-Хабльский, Зеленчукский, Малокарачаевский, Прикубанский, Урупский, Хабезский и Усть-Джегутинский районы.

В прошлом году в регионе был выполнен капитальный ремонт 67 домов. В частности, отремонтированы многоквартирные дома в городах Черкесске, Карачаевске, Усть-Джегута Усть-Джегутинского района, станции Зеленчукская Зеленчукского района, поселках Медногорский Урупского района и Эркен-Шахаре Ногайского района.

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Продолжается в республике и реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Так, накануне Нового года в Черкесске был введен в эксплуатацию пятый за последние два года многоквартирный дома, построенный в рамках программы на улице Октябрьской. В него переехали жильцы из четырех аварийных домов города Черкесска — всего 41 семья.

Добавим, что в течение трех лет в рамках программы переселения из 93 аварийных домов в разных городах и районах региона новоселами стали более 1,5 тыс. человек. Так, в 2015 году в республике было построено три многоквартирных дома, в 2016 году еще два. Остальные семьи отметили новоселье в квартирах и домах, приобретенных на вторичном рынке жилья. Кроме того, в конце 2016 года в городе Усть-Джегуте было завершено строительство многоквартирного дома, куда переселятся 30 семей из пяти аварийных домов.

За семь лет (с 2008-го по 2015 год) Фонд реформирования ЖКХ выделил для Карачаево-Черкесии на капремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья 1,13 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 304,56 млн рублей. За этот период были капитально отремонтированы 680 многоквартирных, более 1,8 тыс. человек переселились из аварийных домов в новые квартиры.