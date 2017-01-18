Калуга, 18 января, 2017, 09:36 — ИА Регнум. 34 купели для крещенских купаний православных в ночь с 18 на 19 января оборудовано в Калужской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 января в Главном управлении МЧС России по области.

40.mchs.gov.ru Купель для крещенских купаний

По данным ведомства, в Калуге три купели для купания на праздник Крещения прорубили на Сероводородных озерах, на святом источнике в деревне Колюпаново и на Яченском водохранилище. В частности, на Яченском водохранилище можно будет искупаться в двух «иорданях», отдельно для мужчин и для женщин. Глубина каждой 1,2 метра. Для купающихся оборудованы пункты обогрева, где можно будет попить горячего чая и отведать наваристой каши. На берегу будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали воду из проруби. Возбудители кишечных инфекций не обнаружены.

Вечером 18 декабря перед началом купания будет отслужен молебен и совершен обряд водоосвящения, который, как считается, делает воду святой.

В Обнинске прорубь для крещенских купаний оборудована в районе городского пляжа на реке Протве. По опыту прошлых лет в Крещенскую ночь сюда приходит до 200 жителей наукограда, некоторые из них с детьми. Между тем прорубь на Протве не зарегистрирована в РПЦ как купель.

По прогнозу синоптиков средняя температура воздуха в Калужской области в ночь на 19 января ожидается минус 10 градусов, а по ощущениям минус 18 градусов. Влажность воздуха 88%. Ветер более 5,4 метра в секунду.

Напомним, в 2016 году в крещенских купаниях в регионе приняло участие более 6 тысяч человек.