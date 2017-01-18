Новосибирск, 18 января, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области за вторую неделю 2017 года за медицинской помощью с ОРВИ и гриппом обратилось 18,8 тыс. человек, уровень заболеваемости на 10 тыс. населения составил 68,2, что выше значений эпидемического порога на 19,9%, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, добавив, что превышение эпидпорогов среди детского и взрослого населения отмечено от 9,8% до 6,6%.

Ptzgovorit.ru Грипп. ОРВИ

За неделю по городу Новосибирску зарегистрировано почти 14 тыс. обращений в медицинские организации по поводу ОРВИ, показатель заболеваемости составил 88,3 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога по совокупному населению на 19,8. Среди взрослых и детей эпидемический порог превышен от 5,5% до 13,0%.

«По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок преобладают вирусы гриппа типа A/H3N2 и в единичных случаях грипп В, вошедшие в состав вакцины против гриппа для сезона 2016 — 2017 годов. Случаев заболеваемости среди привитых против гриппа не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

В регионе для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ вводятся ограничительные мероприятия в детских организованных коллективах. Так, полностью приостановлена деятельность одного детского дошкольного учреждения, еще одно работает частично (закрыта одна группа). Эпидемическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на контроле управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.