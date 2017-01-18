Москва, 18 января, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Котировки марки Brent 17 января возобновили рост. Баррель энергоносителя дорожал до 56,94 доллара. Пока он удерживается в пределах ранее установившегося диапазона 53,50—57,25 и, вероятно, так в нем и останется., считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Нефтяная вышка

«Договоренности в формате ОПЕК+ в основном выполняются. Но при этом Ливия и Нигерия, которые были освобождены от обязательств по сокращению добычи, напротив, довольно активно ее наращивают. 18 января выйдет отчет ОПЕК, который покажет состояние добычи в странах картеля. Высокие цифры по добыче могут оказать на Brent давление», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 января цены на нефть повысились на фоне ослабления доллара, однако рост был ограничен ожиданиями, что американские производители увеличат объёмы добычи. Нефть марки WTI торгуется на 16 центов выше — по $52,64 за баррель. Нефть марки Brent выросла на 21 цент — до $55,68 за баррель.