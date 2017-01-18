Москва, 18 января, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Рубль 17 января рос. Котировки пары USD/RUB обновили минимумы с июля 2015 года, снизившись к отметке 58,93. Но удержаться на достигнутом не смогли и снова вернулись выше уровня 59,00, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поддерживают российскую валюту сразу несколько факторов. Это и рост цен на нефть, и начало налогового периода в России. Также рубль не гнушается воспользоваться и слабостью доллара, который продолжает коррекцию. Тем не менее пока нет достаточно оснований для того, чтобы пара USD/RUB надолго зафиксировалась ниже уровня 59,00. Следовательно, актуальным остается диапазон 59—60,90», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил курс евро и понизил курс доллара США к рублю на 18 января. Официальный курс доллара составил 59,4015 рубля, он потерял 20,52 копейки. Евро вырос на 5,56 копейки — до 63,2864 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам на 18 января, уменьшилась на 8,76 копейки, она составляет 61,1497 рубля.