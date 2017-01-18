Киев, 18 января, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Украине придется «на определенное время» отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс. Об этом сообщила народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма, — заявила бывшая украинская военнослужащая. — На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик».

По мнению депутата, мирным способом восстановления контроля Киева над Донбассом является отказ от «украинских притязаний» на Крым.

«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, — говорит Савченко. — Они должны отказаться от Крыма».

Депутат отметила, что Крым сегодня — непризнанная оккупированная территория, «очередное Приднестровье».

«И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс — они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс, — уверена бывшая украинская военнослужащая. — Другого мирного пути я пока не вижу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав Российской Федерации (РФ) по итогам референдума 16 марта 2014 г, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались в поддержку этого решения.

Гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как Донбасс восстал против государственного переворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» («АТО») в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.