Красноярск, 18 января, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Порядка 50% красноярских учеников 17 января не пришли в школы из-за морозов. Столбики термометров накануне опустились ниже — 35 градусов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 18 января, сообщили в мэрии Красноярска.

Stolitca24.ru Карантин в школе

Ученики начальных классов могут не приходить в школу, если температура опустится ниже 32 градусов. При температуре ниже минус 35 градусов школу могут не посещать ученики среднего и старшего звеньев. Однако если ребенок пожелает прийти в школу, то его примут и организуют занятия. Контрольных и проверочных работ в такие морозные дни в школах не проводят, новые темы не изучают, уточнили мэрии.

«Подавляющее число детей не приходят на уроки в связи с установившейся морозной погодой. В преддверии сезонного эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ проводится еженедельный мониторинг. Сейчас по причине болезни школы и детские сады не посещают 5 и 6% детей соответственно. В случае отсутствия 20% учеников учреждение самостоятельно примет решение о введении особого режима образовательного процесса или его приостановке. В настоящий момент школы и детские сады функционируют в штатном режиме», — рассказала руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

В управлении уточнили, что в период подъема заболеваемости в учреждениях действует фильтр по выявлению болеющих. Болеющих детей отправляют в медпункт.

Напомним, в Красноярске с 9 по 15 января ОРВИ и гриппом заболело 5959 человек, показатель заболеваемости составил 55,8 на 10 тыс. населения, что ниже уровня эпидемического порога на 3,2%. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше уровня предыдущей недели на 39,9%, сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора.

По данным Среднесибирского УГМС, 18 января в 12:50 часов по местному времени в краевом центре температура воздуха — 19,8°. 19 января в Красноярске столбики термометров ночью опустятся до — 15,-17°, днем — до — 10,-12°.

Добавим, на сегодняшний день в Красноярске работает 117 школ, в которых обучаются порядка 100 тысяч школьников.