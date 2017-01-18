Москва, 18 января, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Brent смогла извлечь свою выгоду из неожиданных комментариев Дональда Трампа. Его слова о силе доллара, которая угрожает конкурентоспособности США, вызвала обвал американской валюты и, соответственно, скачок цен номинированной в долларах нефти. Это помогло Brent вплотную подойти к 57,00 долл./баррель, но ненадолго, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«К вечеру 17 января волна опасений по поводу объемов добычи снова захлестнула рынок. На этот раз свою роль сыграла Бразилия. На сцену вернулся вопрос достижения баланса спроса и предложения на рынке. Дело в том, что Бразилия ответила отказом на предложение Саудовской Аравии сократить добычу. Согласно сообщениям Bloomberg, министр энергетики Фернандо Коэльо Фильо во время интервью в Давосе заявил, что компания Petrobras не может урезать объемы после коррупционного скандала и обвала мировых цен на сырье. Она уже пересмотрела на понижение целевой ориентир на 2020 год до 2,7 млн баррелей от более 4 млн баррелей ранее», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, на рынке растет понимание, что не все страны готовы сотрудничать, и что балансировка спроса и предложения будет идти медленнее, чем предполагалось. А это всегда повод продать нефть. Ближайшая цель на отметке 54,40 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 января цены на нефть повысились на фоне ослабления доллара, однако рост был ограничен ожиданиями, что американские производители увеличат объёмы добычи. Нефть марки WTI торгуется на 16 центов выше — по $52,64 за баррель. Нефть марки Brent выросла на 21 цент — до $55,68 за баррель.