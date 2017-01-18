Москва, 18 января, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Пара USD/RUB попала под давление со стороны сразу двух факторов: слабого доллара США и укрепившегося 17 января спроса на нефть. Однако 18 января оба они могут уйти со сцены, вернув тему коррекции в повестку дня, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Во-первых, доллар может начать коррекцию после продолжительных распродаж, и этому может помочь Джанет Йеллен, которая выступает во второй половине дня 18 января. Любые намеки на то, что экономика США достаточно сильная, чтобы выдержать череду повышений ставки, будут восприниматься рынком как повод для покупок USD.

Во-вторых, нефть. Она уже начала падение, а сегодня может продолжить движение вниз на теме все тех же опасений избыточного предложения сырья на рынке, даже несмотря на договоренности ОПЕК+», — пояснила Афанасьева.

«В итоге пара USD/RUB может сделать попытку вернуться в район 60,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил курс евро и понизил курс доллара США к рублю на 18 января. Официальный курс доллара составил 59,4015 рубля, он потерял 20,52 копейки. Евро вырос на 5,56 копейки — до 63,2864 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанной по официальным курсам на 18 января, уменьшилась на 8,76 копейки, она составляет 61,1497 рубля.