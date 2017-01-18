Москва, 18 января, 2017, 08:27 — ИА Регнум. На Московской бирже курс 17 января американского доллара расчётами «завтра» снизился на 46,00 коп. (-0,77%), до 59,87 руб., курс евро вырос на 10,50 коп. (-0,02%), до 63,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил 4,1 млрд долларов, евро/рубль — 309,5 млн евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги на Московской бирже открылись резким снижением по доллару США и евро. Российская валюта подорожала на фоне роста нефтяных котировок и ослабления американского доллара.

17 января в Азии курс доллара США отреагировал снижением на интервью Дональда Трампа, которое он дал Wall Street Journal. В нём он заявил, что сильный доллар вредит конкурентоспособности США, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

На торгах в Европе давление на него усилилось после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу выхода Великобритании из состава ЕС. Во время её выступления фунт подорожал к доллару на 1,5%, потом прибавил ещё 0,5%.

На фоне общего ослабления американского доллара цена нефти марки Brent подскочила на 2,5%, до $56,92, курс доллара снизился до 58,95 руб. Курс евро к рублю поднялся до 63,62 руб., так как евро пользовался спросом на рынке форекс.

К закрытию торговой сессии рубль частично растерял свою прибыль. Резкий отскок от $58,95 был вызван снижением цен на нефть на 2,6%, до $55,39. Управление энергетической безопасности (EIA) заявило, что объемы производства сланцевой отрасли США в феврале могут достигнуть 4,748 млн баррелей в сутки, что является максимальным уровнем добычи с ноября.

Сегодня, 18 января, нефть подорожала на 0,41%, до 55,69. Обстановка на всех биржах нервная. Фокус внимания трейдеров сместился на выступление главы ФРС США Джанет Йеллен (17 января), заседание ЕЦБ (18 января), а также инаугурацию президента США Дональда Трампа (20 января) и его комментарии. Для рубля комментарии Д. Трампа важнее, чем Дж.Йеллен.

Рубль продолжит лихорадить из-за резких скачков на нефтяном рынке, но в целом по доллару просматривается целевая зона 57,20−57,50 руб. Пойдет цена ниже 57 или нет, нужно смотреть, как она подойдёт к уровню, и какая ценовая модель сформируется.

У российской валюты для обновления максимумов против доллара и евро есть один квартал. Ещё один квартал уйдёт на формирование разворотной модели. В начале июля можно готовиться к ослаблению рубля.

В первой половине дня ожидается незначительное укрепление рубля до 59,21 руб, затем ослабление до 59,55/60. Если нефть просядет до $54,70, то курс доллара вырастет до 59,80 руб. 17 января Минфин РФ разместит на аукционах гособлигации (ОФЗ) на сумму 43,4 млрд рублей. Рубль остаётся сильным и в любой момент может продолжить ралли к иностранным валютам.