Нью-Йорк, США, 18 января, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Аналитики ООН прогнозируют рост экономики России в 2017 году на 1%. Об этом говорится в докладе о состоянии и перспективах экономики WESP-2017 департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Согласно докладу, в 2016 году экономика России снизилась на 0,8%. В 2018 году эксперты ООН также ожидают рост российского ВВП — на 1,5%. Уровень инфляции прогнозируется в 6,6% в 2017 году и 4,7% в 2018 году, по итогам 2016 года он составил 7,2%.

В 2017 году ожидается рост и мировой экономики: согласно прогнозу, он составит 2,7%, а в 2018 году — 2,9%. В 2016 году рост мирового ВВП составил 2,2%, мировой торговли — 1,2%.