Москва, 18 января, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Бывшему сотруднику АНБ и ЦРУ Эдварду Сноудену продлили на два года срок вида на жительство в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Эти сведения Захарова сообщила, комментируя заявление бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла о Сноудене.

«Как передают СМИ, бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что у президента России есть «отличная возможность» сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена», — написала она.

Захарова подчеркнула, что «бывшие» сотрудники спецслужб продолжают после ухода в отставку делать заявления, которые нацелены повредить репутации определённых политиков — таких как Трамп, а также насыщенные русофобией. Так, Морелл недавно заявлял, что русских военнослужащих в Сирии следует уничтожать.

«Самое смешное, что бывший зам главы ЦРУ !!! не знает, что Сноудену только что продлён срок вида на жительство в России ещё на пару лет», — отметила она.

По словам Захаровой, бывшим функционером ЦРУ движет идеология предательства. По её словам, Морелл не способен понять мотивы России, которая помогла Сноудену получить защиту от преследований в США.

«Вы проговорись, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для Вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты», — отметила она.

Напомним, Сноуден бежал из США, где его преследовали после разглашения информации, изобличающей деятельность американских спецслужб. В июне 2013 года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, согласно которой в США спецслужбы ведут тотальную слежку за коммуникациями между американскими гражданами и гражданими других стран.

После этого Сноуден был объявлен американскими властями в международный розыск. В августе 2013 года получил временное убежище в России, через год — трёхлетний вид на жительство.