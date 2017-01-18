Новосибирск, 18 января, 2017, 08:08 — ИА Регнум. В Новосибирске активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта подвели предварительные итоги стартовавшей в начале зимы акции «Снежный фронт». Оценивались эффективность расходования бюджетных средств на содержание улично-дорожной сети и качество уборки от снега, наледи дорог, тротуаров и придомовых территорий.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске выявлены нарушения при уборке снега

Как сообщили ИА REGNUM в ОНФ, проверив ряд конкурсов на закупку снегоуборочной техники, на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети, активисты Народного фронта обнаружили как минимум в 14 закупках на общую сумму около 185 млн рублей несоответствие состава и видов закупаемых дорожных работ классификации, а также отсутствие единых критериев приемки и оценки качества работ.

Эксперты Фронта считают, что это напрямую отражается на уровне текущего содержания улично-дорожной сети и приводит к снижению количества дорог в регионе, находящихся в нормативном состоянии.

Как уточнили в ОНФ, итоги мониторинга расходования бюджетных средств были направлены в контрольное управление и Контрольно-счетную палату (аудиторы подключились к проверке выявленных общественниками нарушений), а также в прокуратуру Новосибирской области.

Акцию «Снежный фронт» ОНФ запустил в декабре. Как рассказал активист Фронта Михаил Мезенцев, горожан просили выкладывать в соцсетях фото и видео с указанием адреса или присылать на электронную почту материалы о неочищенных магистралях, о некачественной уборке пешеходных тротуаров.

«Эффект был ошеломительный. В новогодние праздники дороги практически не чистились, муниципальные службы практически не работали — иного объяснения тому количеству фото‑ и видеоматериалов, которые прислали в праздничные дни на странички ОНФ горожане, я не нахожу», — подчеркнул Мезенцев.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Алексей Манаков отметил, что проект «Снежный фронт» продлится в течение ближайших месяцев.

«В связи с чрезвычайным характером проблемы для региона мы намерены продолжить общественный контроль за содержанием улично-дорожной сети. Его промежуточные итоги мы намерены обсудить в конце января с чиновниками, депутатами, представителями контрольных, надзорных органов и СМИ во время экспертного обсуждения этой проблемы», — сказал Манаков.

Отметим, что тема уборки снега активно обсуждается, как горожанами, в том числе, в соцсетях, так и властями, как региональными, так и городскими. Ежедневно, мэрия Новосибирска рассылает информацию о том, сколько и откуда было вывезено снега. Так, накануне муниципальные власти сообщили, что за минувшие сутки силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети города вывезено почти 25,5 тыс. кубометров снега, на проезжую часть высыпано 357 тонн пескосоляной смеси. За неделю с дорог города вывезено 184,8 тыс. кубометров снега, в том числе на снегоплавильные станции — 63,7 тыс. кубометров.

Не так давно в городе запустили вторую снегоплавильную станцию. Однако и она получила нарекания со стороны представителей общественности, но мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что «установка станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега»

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Ранее власти отмечали, что с начала сезона в Новосибирске уже вывезено 1450 тыс. кубометров снежной массы, в прошлом году объём вывезенного снега за весь сезон составил 1600 тыс. кубических метров.