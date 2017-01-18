Вашингтон, 18 января, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Барак Обама считает российского лидера Владимира Путина практичным и деловым человеком. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

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Он сообщил, что, рассказывая о личных контактах между ним и президентом России, Обама «отмечал, что Путин был довольно прямолинеен и вёл себя по-деловому». Также Обама не раз говорил о том, что общественное восприятие закулисных отношений между ним и главой РФ не всегда соответствует действительности — на самом деле лидеры общаются в деловом ключе, добавил Эрнест.

Напомним, на 20 января намечена церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Барак Обама, вступивший в должность главы государства 20 января 2009 года, покидает свой пост.