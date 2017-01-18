Вашингтон, 18 января, 2017, 07:37 — ИА Регнум. США должны продолжать искать возможности для сотрудничества с Российской Федерацией (РФ), которых становится все меньше из-за «действий Кремля». Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью агентству Bloomberg.

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«Я вижу области, в которых мы можем сотрудничать, но они становятся все более узкими со временем», — заявил он.

При этом глава военного ведомства добавил, что сотрудничество между Вашингтоном и Москвой все еще возможно в таких сферах, как ограничение ядерных программ Северной Кореи и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января 2017 г. уходящий глава Пентагона Эштон Картер во время пресс-конференции заявил, что власти США намерены продолжать давление на РФ в ответ на кибератаки против выборной системы, якобы осуществленные по указанию Кремля.

«Некоторые ответные меры (против РФ) уже были предприняты, — заявил тогда Картер. — Вы должны знать, что это только начало, а не конец».

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