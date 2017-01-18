Вашингтон, 18 января, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Благодаря Владимиру Путину Россия стала ведущим игроком в Ближневосточном регионе, а вот Соединенные Штаты свое лидерство потеряли. Об этом говорит тот факт, что американская сторона получила приглашение на межсирийские переговоры в Астане от РФ, Ирана и Турции, заявил в эфире телекомпании MSNBC сенатор Джон Маккейн.

Джон Маккейн

Известный своими антироссийскими высказываниями, Маккейн назвал президента РФ Владимира Путина лидером, который не скрывает того, чего хочет. По словам сенатора, вопреки «плохим картам на руках», Путину удалось достичь желаемого.

«Его экономика занимает всего 15-е место в мире, несмотря на это, он сейчас является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке, — отметил Маккейн. — Нет ничего более важного и показательного, чем-то, что россияне, иранцы и турки пригласили Соединенные Штаты приехать на встречу по мирному урегулированию».

Сенатор признал, что США больше не являются лидером — так, Вашингтон всего лишь получил приглашение к участию в переговорах в столице Казахстана. Маккейн посетовал, насколько «низко опустились» Соединенные Штаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года Владимир Путин заявил о том, что договоренности о прекращении огня в Сирии достигнуты, а правительство и вооруженная оппозиция готовы приступить к переговорам. Встреча сторон намечена на 23 января, она должна состояться в столице Казахстана Астане.