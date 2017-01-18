Ростов-на-Дону, 18 января, 2017, 07:14 — ИА Регнум. В Ростовскую область вновь пришла африканская чума свиней. Вирус поразил пять животных в личном подсобном хозяйстве в селе Журавка Целинского района. Как сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-центре донской ветеринарии, в населённом пункте введен режим ЧС.

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В ближайшее время специалисты областного Минсельхоза, Россельхознадзора, ветеринары, сотрудники департамента ДПЧС примут меры по ликвидации инфекции.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что АЧС поразила 19 свиней. Наличие вируса в организме животных зафиксировали специалисты. В пяти километрах от населенного пункта, где произошла новая вспышка чумы свиней, располагаются хутора Калинин и Пушкина. Здесь также будут проверены все личные подсобные хозяйства, животных у свиноводов заберут.

Напомним, в конце 2016 года Веселовский и Родионово-Несветайский районы оказались на карантине из-за пришедшего на Дон вируса АЧС. В частности, жителям поселка Веселый, хутора Спорный и хутора Каменный Брод пока нельзя завозить живых свиней, а также продукты и сырье, полученные от их убоя, запрещено держать свинопоголовье.

Как предполагают специалисты, болезнь была занесена с территории соседнего Краснодарского края.

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Между тем, свиноводам Веселовского района, чьих животных пришлось забить, компенсируют ущерб от АЧС. На эти цели из региональной казны выделено почти 1,3 млн рублей.