Якутск, 18 января, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Снижение курса доллара выгодно разве что для жителей России, которые ездят отдыхать за границу, но не для экономики страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

При этом эксперт не связывает падение курса доллара по отношению к рублю в первую очередь с инаугурацией американского президента Дональда Трампа, считая это не главным фактором. «Конечно на курс доллара влияют политические события, но не в такой степени. В первую очередь это рост цены на нефть. Во-вторых, спекулятивный фактор, связанный, вероятно, и с инаугурацией нового президента США», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что ажиотажного спроса на доллары, которые поступают от экспорта сырья, нет, а сложившаяся ситуация для экономики страны очень опасная: «Снижается конкурентоспособность и экономические показатели экспортно ориентированных предприятий и регионов».

По мнению Юрия Данилова, основному населению безразлично, какой курс доллара или цена на нефть, его интересует рост зарплаты, пенсий и цен в стране. «Но той части россиян, которая планирует туристические поездки за границу, такая ситуация очень выгодна. Можно достаточно дёшево съездить отдохнуть от российских будней. С точки зрения сохранения денег при возможном обвале курса национальной валюты доллар тоже перспективен, поскольку реальная цена доллара составляет 75−80 рублей», — также отметил кандидат экономических наук.

Напомним, курс доллара 17 января впервые с июля 2015 года опустился ниже 59 рублей. Как пишет газета «Коммерсантъ», это было спровоцировано интервью Дональда Трампа газете The Wall Street Journal, в котором новый президент США отметил, что курс доллара сейчас слишком высокий.