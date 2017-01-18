Пекин, 18 января, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Национальным бюро статистики КНР, китайский рынок недвижимости отреагировал на меры, принимаемые как центральными, так и провинциальными властями. Стоимость недвижимости в 47% крупных городов перестала увеличиваться.

Шанхай. КНР

Специалисты статистического бюро провели исследование, изучив рынок недвижимости в 70 крупнейших городах Китая. Результаты исследования подтвердили появившуюся ранее информацию о приостановлении роста цен на жилье, пишет «Наньцзао жибао».

Рост стоимости недвижимости вызван действиями граждан КНР, скупающих жилые и коммерческие помещения в качестве инвестирования денег. Экономисты считают, что наибольшим риском для Китая в краткосрочной перспективе является коррекция рынка недвижимости, на долю которого приходится 15% ВВП. Самые быстрые темпы роста цен были в сентябре 2016 г., когда стоимость жилья подорожала на 33,4% в сравнении с 2015 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Пекина, Тяньцзиня, Чжэнчжоу, Цзинани, Сучжоу, Чэнду, Ухани, Хэфэя и Уси опубликовали заявление, согласно которому жителям КНР запрещается приобретение третьего и последующих объектов недвижимости. Процедура приобретения первого и второго объектов значительно усложнилась.