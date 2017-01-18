Брюссель, 18 января, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Денис Мерсье признал правоту избранного президента США Дональда Трампа — по его словам, военный альянс в существующем виде действительно устарел, передает Associated Press 18 января.

Флаг НАТО

«Мы видим, что существует необходимость в адаптации», — сообщил Мерсье, комментируя заявление Трампа.

По словам Мерсье, у НАТО «есть некоторые структуры, которые являются устаревшими».

Также генерал считает устаревшими так называемые экспедиционные войны — в частности, участие НАТО в войне в Афганистане. И у военного блока действительно есть проблемы в борьбе с террористическими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент США Дональд Трамп в интервью изданиям Times и Bild назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, поскольку она не занималась проблемой терроризма.