Москва, 18 января, 2017, 05:39 — ИА Регнум. «Объединенная авиастроительная корпорация» и РСК «МиГ» в конце января проведут официальную презентацию новейшего лёгкого истребителя МиГ-35, а уже в начале февраля многофункциональная боевая машина будет передана на государственные испытания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли и Минобороны России.

Backchina.com МиГ-35

Сообщается, что государственные испытания планировалось начать ещё в январе этого года, но сроки были сдвинуты из-за неготовности части бортовых систем. «Самолет уже готов к передаче на испытания. Правда, пока есть определённые трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором «Жук». Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время», — сообщил один из собеседников издания.

В «Объединенной авиастроительной корпорации» также заявили, что МиГ-35 находится в высокой степени готовности, однако сроки его официальной презентации и начала государственных испытаний комментировать не стали.

МиГ-35 — двухместная машина, созданная на базе палубного истребителя МиГ-29КУБ. На новом самолёте отсутствует гак, цепляющий при посадке трос на палубе авианосца, а также складывавшееся крыло. Взамен МиГ-35 получил радиолокационную станцию Н010 «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой, способную обнаруживать вражеские самолёты, вертолёты и беспилотники на расстоянии более 300 км. До 2020 года Минобороны России планирует закупить 30 таких истребителей.

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