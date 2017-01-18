Пекин, 18 января, 2017, 05:21 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, паритетный курс юаня к доллару США по состоянию на 18 января составил 6,8525 юаня за доллар. Таким образом всего за один день валюта Китая «отыграла» сразу 467 базисных пунктов, что составляет 0,68% в процентном соотношении.

23yy.com Юань

Китайские эксперты связывают укрепление юаня с выступлением председателя КНР Си Цзиньпина на экономическом форуме в Давосе. По мнению специалистов, на заявления, сделанные китайским лидером, мгновенно отреагировал финансовый рынок, в результате чего национальная валюта КНР укрепилась сразу почти на 0,7%, пишет «Чжунго жибао».

Ряд аналитиков подчеркивает, что укрепление юаня, зафиксированное 18 января, стало самым «серьезным успехом национальной китайской валюты за последние несколько месяцев».

Власти КНР настроены оптимистично. По мнению чиновников, колебания валюты являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны, а частые в последние месяцы ослабления национальной валюты являются временным явлением,

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние 14 месяцев национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.