Дрезден, Германия, 18 января, 2017, 05:07 — ИА Регнум. Лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в Тюрингии Бьорн Хоэке призвал страну «отказаться от вины» за нацистские преступления во время Второй Мировой войны, передает Associated Press 18 января.

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Правый политик считает, что стране нужен «поворот на 180 градусов» в понимании своего прошлого и принять «позитивное» отношение к своей истории. По словам Хоэке, берлинский мемориал миллионам евреев, погибших во время Холокоста, является «памятником стыда».

Партия «Альтернатива для Германии» является одной из наиболее популярных немецких партий на сегодняшний день — согласно опросу, проведенному в сентябре, AfD имеет поддержку 20% граждан, отставая лишь от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую поддерживают 30% избирателей.