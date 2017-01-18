Кишинёв, 18 января, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, получив ходатайство президента с предложением об отзыве посла Молдавии в Румынии Михая Грибинчи, «не даст хода этому документу». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавского правительства. При этом Филип даже не счел нужным разъяснить причины такого решения.

Dodon.md Игорь Николаевич Додон

Напомним, Додон потребовал отзыва Грибинчи после того, как тот в интервью румынским СМИ поставил под сомнение законность указа Додона об отзыве молдавского гражданства у экс-президента Румынии Траяна Бэсеску и выразил мнение, что указ будет отменен в суде. По мнению Додона, дипломат позволил себе «дерзкие и несовместимые со статусом посла заявления» и политическую критику в отношении властей своего государства. Президент также заметил, что Грибинча «забыл, какому государству служит».