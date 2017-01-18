Давос, Швейцария, 18 января, 2017, 04:32 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель КНР Си Цзиньпин предостерег будущего президента США Дональда Трампа от ведения «торговой войны» с Китаем, передает Reuters 18 января.

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«Никто не выйдет победителем в торговой войне», — считает Си Цзиньпин.

Председатель КНР назвал протекционистские планы администрации Трампа «закрытием себя в темной комнате» без «света и воздуха». Си Цзиньпин призвал все страны придерживаться международных торговых соглашений и соглашений по климату.

Как передавало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит с 17 по 20 января. В качестве основной темы форума заявлено «Ответственное лидерство» — главным вопросом ежегодной встречи бизнес-элиты и мировых лидеров является избрание Трампа новым президентом США, инаугурация которого совпадает с днем закрытия форума.

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