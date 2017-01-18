Мехико, 18 января, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Власти Мексики считают, что «бойня» на музыкальном фестивале в городе Плайя-дель-Кармен — следствие нарковойны, передает Associated Press 18 января.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Охотники за опиумом

Генеральный прокурор штата Кинтана сообщил, что нападавшие, открывшие огонь по посетителям фестиваля, принадлежали к наркокартелю «Зета», которые таким образом хотели «запугать» конкурентов.

Жертвами криминальных разборок между крупнейшими наркокартелями Мексики, такими как «Халиско», «Синалоа» и «Зета», с 2006 года стали не менее 100 тыс. человек. Особенно сильно влияние картелей в южных штатах Халиско, Мичаокан и Герреро, однако город Плайя-дель-Кармен долгое время считался «мирным» и не охваченным нарковойной.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 января в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен неизвестные открыли огонь по посетителям музыкального фестиваля. Погибли пять человек, в том числе трое иностранцев, еще 19 человек получили ранения.