Киев, 18 января, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что мирное возвращение Донбасса под контроль Киева возможно лишь путём отказа от Крыма. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Савченко

«Относительно того, что это будет сделано мирным путём, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определённый период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — отметила Савченко.

Она подчеркнула, что вернуть Донбасс невоенным путём возможно, сев за стол переговоров. Оптимальным вариантом мирного решения вопроса, по мнению Савченко, мирным путём может быть трёхсторонняя договорённость между Донбассом, Россией и Западом. Народный депутат считает, что Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически «несамостоятельна».

«Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остаётся непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем ещё и Донбасс — они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу», — добавила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого почти 97% жителей полуострова высказались в поддержку этого решения. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот, произошедший в Киеве в феврале 2014 года.