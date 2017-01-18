Владивосток, 18 января, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Задолженность приморского завода «Радиоприбор» по зарплатам частично будет погашена за счёт реализации непрофильного имущественного комплекса. Такое заявление сделал прокурор Приморского края Сергей Бессчасный. На сегодняшний день долг перед коллективом предприятия оценивается в 460 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Radiopribor.ru Завод «Радиоприбор»

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«Федеральная служба судебных приставов выделила денежные средства территориальному подразделению на проведение оценки имущественного комплекса и земельных участков, которые не задействованы в процессе выполнения работ и являются непрофильными. За счёт их реализации можно будет погасить часть долга перед людьми», — обозначил Сергей Бессчасный.

По словам руководителя приморской прокуратуры, долги перед коллективами в первом квартале 2017 года погасят ещё два предприятия: ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» и ЗАО «Строительный Альянс Управление механизации № 1». В обоих случаях процедуры реализации имущественного комплекса уже проведены.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2016 года в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной плате работникам «Радиоприбора» суд Первомайского района Владивостока поместил директора завода Михаила Харченко под домашний арест. В начале января 2017 года официальный представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина анонсировала, что уголовное дело в отношении уже бывшего руководителя «Радиоприбора» передано в суд.

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По версии следствия, Харченко из личной заинтересованности не только оставил без денег своих подчинённых, но и скрыл свыше 92 миллионов рублей. Также были установлены факты отчуждения ликвидных активов. Таким образом, Михаила Харченко обвиняют в невыплате зарплаты, сокрытии денежных средств завода и злоупотреблении полномочиями.

После заявления вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в конце декабря 2016 года «Радиоприбор» подписал трёхлетний контракт по гособоронзаказу. Тогда же вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев отметил, что в январе 2017 года филиал Дубненского машиностроительного завода уже начнёт набирать персонал.