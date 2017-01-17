Тегеран, 18 января, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани считает, что угрозы избранного президента США Дональда Трампа отменить «ядерную сделку» с Ираном — это «пустые разговоры», передает Reuters 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Рухани

«Избранный президент (США — прим. ИА REGNUM ) сказал, что он не в восторге от ядерной сделки, назвав ее худшим из подписанных соглашений. Это только пустые разговоры», — сообщил Рухани на пресс-конференции в Тегеране.

По словам президента Ирана, сделка с Ираном подкреплена соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН и не может быть отменена США в одностороннем порядке.

«Я не думаю, что он (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM ) сможет сделать многое, когда придет в Белый дом», — сообщил Рухани.

Кроме того, Рухани отметил, что ядерная сделка — это «хорошо для Соединенных Штатов», но Трамп этого «просто не понимает».

Ядерная сделка с Ираном была заключена 15 июля 2015 года — Иран и шесть «контролирующих» стран, в том числе США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана.

По условиям сделки, Иран согласился допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. США и страны Западной Европы, со своей стороны, обязались начать снятие санкционного режима против Ирана. Соглашение одобрено Совбезом ООН.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, неоднократно обещал полностью отменить ядерную сделку с Ираном, заключение которой он считает одной из главных ошибок внешней политики уходящего президента Барака Обамы.

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