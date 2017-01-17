Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 02:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту дорожного конфликта между водителями автомобиля Mercedes и машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова Машина «скорой помощи»

«В отношении 45-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошёл днём 17 января на Михайловской улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель скорой помощи не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем Mercedes. Водитель иномарки вышел с ножом в руке, но до применения холодного оружия не дошло — конфликт был пресечен оказавшимися рядом сотрудниками патрульно-постовой службы.

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