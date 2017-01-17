Москва, 18 января, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену на два года продлён вид на жительство в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

«Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлён срок вида на жительство в России ещё на пару лет», — написала Захарова, тем самым прокомментировав слова бывшего замдиректора ЦРУ Майкла Моррела, который предложил президенту России Владимиру Путину «подарить» Сноудена новому главе Белого дома Дональду Трампу.

При этом представитель МИД России назвала предложение Морелла демонстрацией «идеологии предательства». «Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл», — отметила она.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в ходе брифинга заявил, что Эдвард Сноуден не направлял американским властям документы, необходимые для рассмотрения вопроса о его помиловании. При этом на вопрос о самой возможности помилования Сноудена пресс-секретарь Белого дома ответил, что «не может исключать или допускать чего-либо».