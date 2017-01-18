Москва, 18 января, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Фильм журналиста Джона Суини «Трамп: Кремлёвский кандидат?», показанный на телеканале BBC, имеет перед собой цель поставить Дональда Трампа в положение, когда он вынужден доказывать, что не является агентом России. По мнению члена Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, директора ФСБ РФ (1996−1998 гг.) Николая Ковалёва, это должно подтолкнуть избранного президента США к антироссийской риторике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ложь западных СМИ

Читайте также: Телеканал BBC показал фильм «Трамп: Кремлевский кандидат?»

«На это рассчитывают и создатели фильма, а самое главное — авторы этой беспрецедентной травли, которая сегодня организована в отношении избранного президента США. Фильм этот во многом месть, он подспудно называет Трампа полезным для Путина идиотом. Фактически, английский корреспондент оскорбил американский народ, который сделал свой выбор, проголосовав за Трампа. Он их обозвал полезными для Кремля идиотами. Он не представляет себе последствия этого шага», — обозначил депутат Госдумы РФ.

«Эта обида, которая у него (Джона Суини) сквозит практически в каждом эпизоде этого фильма, говорит о том, что мозги есть у каждого человека, но все владели инструкцией по использованию этих мозгов, — добавил Николай Ковалёв. — Говорить о сущности этого фильма бесполезно и бесперспективно, потому что всё изготовлено в лучших традициях ложной информации».

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал BBC показал получасовой фильм журналиста Джона Суини «Трамп: Кремлевский кандидат?». В названии знак вопроса, но в фильме очевидно утверждение. По мнению представителей российской телекомпании «Вести», продукт телекорпорации BBC — часть информационной атаки на Дональда Трампа.