Кишинёв, 18 января, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Россия готова выступить гарантом соблюдения договорённостей, которые могут быть достигнуты Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой по урегулированию конфликта. Об этом заявил 17 января на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой Молдавии Игорем Додоном президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы обстоятельно обсуждали и вопрос приднестровского урегулирования. Наметившиеся в 2016 году некоторые позитивные подвижки в переговорном процессе будут, безусловно, способствовать повышению доверия между сторонами конфликта. Необходимо стремиться к поиску взаимоприемлемой государственно-правовой модели урегулирования на основе общепризнанных норм международного права. Россия готова по-прежнему выступать посредником и гарантом договоренностей, которые могут быть достигнуты между сторонами», — сказал Путин.

Он приветствовал «мужество, которое проявил избранный президент Молдовы Игорь Николаевич Додон, совершив свою поездку в Приднестровье» в начале января для встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским. «Потому что это, безусловно, демонстрация желания восстановить не только отношения, но и территориальную целостность страны. И при этом это явное проявление уважения к тем людям, которые проживают в Приднестровье. Думаю, что это создаст очень хорошие условия для начала конструктивных, серьёзных переговоров по приднестровскому урегулированию», — добавил российский президент.

«Вы знаете, что в 2003 году мы как никогда близко подошли к окончательному урегулированию этого вопроса. Но, к сожалению, тогда руководство Молдовы неожиданно изменило своё решение, и этот план, подготовленный всеми заинтересованными участниками этого процесса, не был реализован. Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу, и вернуться не на словах, а на деле, и с учётом интересов всех людей, которые проживают на этой территории, найти компромисс», — сказал Путин

Додон в свою очередь заявил, что «Приднестровье — это часть Республики Молдова», и он надеется, что «при активном участии наших стратегических партнёров из Российской Федерации мы продвинемся в решении тех проблем, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра». «Мы выучили уроки и ошибки начала 2000-х в том, что касается решения приднестровской проблемы, и я уверен, что эти ошибки мы больше повторять не будем, будем двигаться вперёд», — подвел итог Додон.

Ранее на встрече с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко Игорь Додон заявил, что политическое решение молдавско-приднестровского конфликта может быть найдено в течение 2−3 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в 2003 году тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин под давлением Запада в последний момент сорвал подписание созданного по его же просьбе и уже парафированного им «Меморандума Козака», который предполагал создание единого федеративного государства Молдавии и Приднестровья. В ходе предвыборной президентской кампании Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта.