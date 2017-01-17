Нант, Франция, 18 января, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Сборная России по гандболу проиграла команде Франции в матче четвёртого тура группового этапа чемпионата мира 2017 года. Встреча завершилась со счётом 35:24 в пользу хозяев турнира.

Гандбол

Французская команда одерживает победу четвёртую встречу подряд, а для российских гандболистов поражение стало уже вторым в четырёх играх.

В заключительном туре группового этапа сборная России встретится с командой Бразилии. Матч состоит 19 января.

Напомним, ранее, обыграв команду Польши, российские гандболисты уже гарантировали себе место в 1/8 турнира.