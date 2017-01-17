Мадрид, 18 января, 2017, 01:20 — ИА Регнум. «Дональд Трамп начинает двигать фигуры на шахматной доске своего президентства. Выясняется, что его слова об опасности со стороны Москвы — не больше, чем риторика, призванная в определенный момент скрыть от конгресса его истинные намерения и провести в команду нужных ему людей, — раскрывает издание читателям секреты поведения нового американского лидера. — Теперь выясняется, что он стремится к сближению с Россией и одновременно склонен начать едва ли не войну с НАТО и ЕС». «Посол США в НАТО уже оценил слова нового президента о том, что НАТО — это анахронизм, как выворачивание мира наизнанку. Трамп наносит удар по альянсу, на который не отважился Кремль, — отмечает издание. — Противостояние Североатлантического блока и России он считает «устаревшей формой отношений», которую надо заменить новой — дружбой с Москвой. Похоже, что инаугурация президента США, которая состоится в ближайшую пятницу, станет самым серьезным залпом из всех орудий, находящихся в распоряжении американского лидера, по мировому порядку, установившемуся после Второй мировой войны».