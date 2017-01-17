Вашингтон, 18 января, 2017, 01:00 — ИА Регнум. США внесли в санкционный список президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика, сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Как заявила посол США в БиГ Морин Кормак, санкции в отношении главы Республики Сербской введены за то, что он якобы препятствует выполнению Дейтонского соглашения 1995 года, положившего конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

«Милорад Додик действовал вопреки Конституционному суду БиГ и нарушил закон, что представляет собой серьёзную угрозу, поскольку препятствует реализации Дейтонского соглашения», — приводит слова Кормак «Радио и телевидение Республики Сербской».

По словам американского дипломата, предпринятая мера «демонстрирует твёрдую приверженность США Дейтонскому соглашению, суверенитету и территориальной целостности, а также европейской интеграцию Боснии и Герцеговины».

Введённые Вашингтоном санкции предусматривают заморозку активов и собственности Милорада Додика, которые находятся на территории или под контролем США, а также запрет гражданам США на финансовые сделки с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью минувшего года прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело в связи с проведением в Республике Сербской референдума о дате празднования Дня Республики. Поводом для референдума послужило решение Конституционного суда БиГ о запрете празднования 9 января в связи с тем, что дата совпадает с православным праздником — Днём святого Стефана Первомученика, что якобы является ущемлением других религиозных групп.

Против референдума активно выступили председательствующий в президиуме БиГ представитель боснийских мусульман Бакир Изетбегович и представители западных стран. В Сараево состоявшее голосование назвали «очевидным нарушением Дейтонского соглашения», а также высказали опасения, что референдум станет «пробным шагом», а на 2018 год власти в Баня-Луке якобы готовят референдум по вопросу о выходе из состава Боснии и Герцеговины.

В январе этого года стало известно, что Мирослав Додик не смог принять приглашение посетить церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа, поскольку ему было отказано в американской дипломатической визе, а процесс получения обычной гражданской визы затянулся.