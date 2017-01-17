Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Очередную, 74-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны отмечают сегодня в Петербурге и Ленинградской области. Это одна из трех памятных дат, тесно связанных с трагической и героической судьбой не сдавшегося врагу города.

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка №1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. Январь 1943 года

18 января 1943 года в ходе операции «Искра» ударные группы Ленинградского и Волховского фронтов встретились друг с другом недалеко от южных берегов Ладожского озера, восстановив связь Ленинграда по суше с остальной территорией сражающейся страны. В тот же день был освобожден от фашистов город Шлиссельбург, «закрывающий» вход в Неву с Ладожского озера.

«Была восстановлена связь осажденного города с Большой землей, благодаря чему спасены сотни тысяч жизней. Успешное завершение операции «Искра» вселило людям уверенность в неминуемой победе над врагом», — говорится в поздравлении к жителям города и ветеранам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и главы городского Заксобрания Вячеслава Макарова.

Как отметил в своем обращении по случаю памятной даты губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, «многие из нынешнего поколения жителей нашего региона самим фактом своего рождения обязаны героизму участников прорыва блокады Ленинграда».

Полностью блокада Ленинграда была ликвидирована только через год, в конце января 1944 года.

Читайте также: Как ломать горло врагу — урок на все времена

Первый поезд, прибывший в блокадный Ленинград по дороге Поляны — Шлиссельбург, Финляндский вокзал, 7 февраля 1943 года

Сегодня в Северной столице и Ленобласти пройдут традиционные мероприятия, связанные с памятной датой прорыва блокады.

В полдень представители организаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, молодежных и общественных структур соберутся на традиционной торжественной межрегиональной акции «На рубеже бессмертия», у музейно-мемориального комплекса «Прорыв блокады Ленинграда» в деревне Марьино Кировского района Ленинградской области.

В 16:00 на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет молодежная патриотическая акция, посвященная 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и предстоящей 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В 18:00 на Пионерской площади состоится памятное мероприятие, посвященное двум важнейшим для города годовщинам событий 1943−44 годов. Прозвучат воспоминания и стихи о жизни в блокированном врагом городе, фрагмент Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. В небо будет выпущено 500 светодиодных шаров красного и белого цветов в память о защитниках блокадного Ленинграда.

А 19 января в 15:00 у памятного знака «Дни блокады» (у спуска к воде, напротив дома №21 по набережной Фонтанки) назначена патриотическая акция «Свеча памяти». В этом месте из проруби брали воду многие жители блокадного Ленинграда. Остающиеся среди живых блокадники поделятся памятью о военных годах, воспитанники подростково-молодежных клубов, курсанты Суворовского военного училища прочитают стихи. В память о погибших зажгут свечи, к подножию памятного знака лягут цветы.

Читайте также: Диорама «Прорыв» в Ленобласти станет суперсовременным музеем о войне