Хельсинки, 18 января, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Ирак отказался подписывать с Финляндией договор, который бы позволил финской стороне депортировать иракских беженцев без их согласия. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на заявление Министерства по вопросам миграции Ирака.

Иракская женщина

В Финляндию из Ирака за последние два года прибыло свыше 20 тысяч просителей убежища. По информации издания, значительная часть из них получит от властей отказ в предоставлении убежища. Добровольно в Ирак вернулись более тысячи беженцев.

Как заявил иракский министр по вопросам миграции Ясим Мохаммед аль-Джаф, его страна не согласна принимать тех сограждан, которым Финляндия отказала в убежище и которых собирается депортировать принудительно. С точки зрения министерства, такая высылка нарушает права человека и международное право.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Финляндии заявило о том, что на положении нелегальных мигрантов в стране могут остаться 10 тысяч получивших отказ просителей убежища.

Напомним, в 2015 — 2016 годах в Финляндию прибыло более 38 тысяч беженцев.

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