Ирак отказывается принимать депортированных из Финляндии беженцев
Хельсинки, 18 января, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Ирак отказался подписывать с Финляндией договор, который бы позволил финской стороне депортировать иракских беженцев без их согласия. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на заявление Министерства по вопросам миграции Ирака.
В Финляндию из Ирака за последние два года прибыло свыше 20 тысяч просителей убежища. По информации издания, значительная часть из них получит от властей отказ в предоставлении убежища. Добровольно в Ирак вернулись более тысячи беженцев.
Как заявил иракский министр по вопросам миграции Ясим Мохаммед аль-Джаф, его страна не согласна принимать тех сограждан, которым Финляндия отказала в убежище и которых собирается депортировать принудительно. С точки зрения министерства, такая высылка нарушает права человека и международное право.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Финляндии заявило о том, что на положении нелегальных мигрантов в стране могут остаться 10 тысяч получивших отказ просителей убежища.
Напомним, в 2015 — 2016 годах в Финляндию прибыло более 38 тысяч беженцев.
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