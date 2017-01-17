Вашингтон, 18 января, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не направил американским властям документы, необходимые для рассмотрения вопроса о его помиловании. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

«Эдвард Сноуден не заполнил документы, необходимые для процедуры помилования со стороны нашей администрации», — приводит его слова телеканал CNN.

При этом на вопрос о самой возможности помилования Эдварда Сноудена пресс-секретарь Белого дома ответил, что «не может исключать или допускать чего-либо».

Он вновь подчеркнул, что Сноудену «предъявлены серьёзные обвинения», и отметил, что в администрации уходящего президента Барака Обамы считают, что Сноуден должен быть возвращён в США.

Как передавало ИА REGNUM, ранее петиция с призывом к Бараку Обаме о помиловании экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена набрала более 1,1 млн подписей. Организаторами кампании выступили такие организации, как «Американский союз гражданских свобод», Amnesty International, Human Rights Watch.

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