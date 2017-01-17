Кишинёв, 18 января, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Правящая в Молдавии Демократическая партия считает категорически неприемлемыми заявления президента республики Игоря Додона, сделанные в ходе визита в Москву и на встрече с президентом России Владимиром Путиным, и обещает «нейтрализовать любые попытки аннулировать Соглашение об ассоциации [Молдавии] с ЕС и изменить внешнеполитический вектор. Об этом говорится в распространенном 17 января заявлении правящей партии Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Владимира Путина с президентом Молдовы Игорем Додоном

Демпартия отмечает, что сближение Молдавии с ЕС остается «фундаментальной осью внешней политики» страны, и власти намерены подтвердить это принятием в парламенте специальной декларации, осуждающей позицию Додона и подтверждающей приверженность республики «европейскому пути».

Говоря о заявлениях Додона, в Демпартии отметили, что никому не следует выражать «личные взгляды» по поводу внешней политики страны во время официальных зарубежных визитов. «Демократическая партия желает, чтобы партнеры в Российской Федерации были правильно проинформированы о европейской приверженности нашей страны, о связях, которые у нас есть, о том, что мы стремимся развиваться с ЕС», — отмечают демократы.

В Демпартии также отметили, что инициатива Додона подписать меморандум с Евразийским экономическим союзом «лишена юридической силы», так как для осуществления подобного внешнеполитического проекта нет ни реальных механизмов, ни политической поддержки властей Молдавии. «Эта инициатива президента Игоря Додона останется на уровне политических намерений, а ДПМ будет использовать все рычаги, чтобы отказаться от такого подхода, который мы считаем неблагоприятным для интересов Республики Молдова», — говорится в документе.

«2 июля 2014 года парламент Молдовы ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС, четко определив таким образом внешнеполитический курс страны. Для Молдовы это единственный выгодный и жизнеспособный проект интеграции. При этом вступление в Евразийский союз для нас непрактично, и выгода от него не очевидна», — подвели итог в правящей партии Молдавии.

Пресс-секретарь президента Додона Ион Чебан в ответ на критику со стороны Демпартии заявил, что демократы «еще не поняли, что с декабря в Республики Молдова есть всенародно избранный президент, который реагирует на желания граждан, а большинство из них считает, что Молдова должна быть частью Евразийского союза».

«Президент пообещал, что сделает все, что позволяет ему должность, чтобы вытащить страну из этого ущербного для граждан соглашения [об ассоциации с ЕС]. Он сделает это рано или поздно», — добавил Чебан.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве президент Молдавии Додон заявил о желании денонсировать Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС, подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом и получить на первом этапе статус наблюдателя в ЕАЭС.

Между тем, согласно молдавской конституции, президент обладает чисто декоративными полномочиями и практически лишен возможности влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Большинство в парламенте, а также правительство находятся под контролем «проевропейской» правящей коалиции под эгидой Демпартии Молдавии.