Хельсинки, 18 января, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Финский экспорт в 2017 году вырастет на 3% по сравнению с показателем 2016-го. Об этом пишет издание The Helsinki Times со ссылкой на исследовательские центры страны.

Порт. Хельсинки

Финские аналитики полагают, что экспортно ориентированные отрасли могут рассчитывать на подъём в этом году. «Перспективы для роста мировой экономики немного ярче, чем раньше», — комментирует научный сотрудник Исследовательского института экономики Финляндии ETLA Маркку Лемус. По его словам, ситуация в мировой экономике позволяет пересмотреть экспортный прогноз в лучшую сторону.

Согласно оценке Института экономических исследований Pellervo, финский экспорт в 2017 году вырастет на 3%. В институте экономических исследований PT полагают, что этот показатель составит 3,3%.

Напомним, что стоимость финского экспорта в ноябре 2016 года составила 4,5 млрд евро, что на 4% больше, чем в ноябре 2015 года. Экспорт в страны ЕС остался на уровне предыдущего года, в то время как поставки в страны за пределами ЕС увеличились на 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве финансов Финляндии заявили о том, что резкого улучшения ситуации в экспорте ждать не стоит. Глобальный спрос на финский экспорт отсутствует, подчёркивается в прогнозе минфина. В то же время финские экономисты оценивают его перспективы более позитивно по сравнению с прошлым годом.

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