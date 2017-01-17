Кишинёв, 17 января, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить Молдавии статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Об этом Додон заявил 17 января на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским президентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Игорь Додон, Владимир Путин

«Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем Евразийской экономической комиссии в ЕАЭС. Я думаю, что это хороший шаг для того, чтобы мы посмотрели, что нужно делать, как, собрали информацию с одной и с другой стороны», — сказал Додон.

Он также сообщил, что выступил с инициативой о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС. «Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнём консультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой на данном этапе с другими партнёрами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сближению», — сказал молдавский руководитель.

Владимир Путин подтвердил, что тема интеграционных процессов на евразийском пространстве обсуждалась в ходе переговоров с молдавским коллегой. «Знаю, что сегодня господин президент [Додон] встречался и с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии господином [Тиграном] Саркисяном. Очень рассчитываю на то, что мы сможем достичь и здесь, по этому направлению определённых договорённостей, с тем чтобы снять все возможные озабоченности в экономической сфере и расширить базу сотрудничества», — сказал президент России.

Ранее, напомним, Додон не исключил, что Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС может быть отменено. Однако произойдет это, по его словам, лишь в случае получения его Партией социалистов парламентского большинства на очередных парламентских выборах.

В настоящее время большинство в парламенте, а также правительство находятся под контролем «проевропейской» правящей коалиции. Молдавия является парламентской республикой, и полномочия президента в ней сильно ограничены, как и его возможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику.