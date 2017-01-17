Лондон, 17 января, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Выход Великобритании из ЕС будет сопровождаться разрывом с единым рынком Евросоюза и получением полного контроля над границами, миграционными и экономическими сферами, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в лондонском Ланкастер-хаусе.

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По ее словам, выход из Евросоюза не означает ухода из Европы и Британия будет добиваться равного партнерства с членами ЕС. Она подчеркнула, что Лондон не претендует на какой-либо остаток членских прав, а задача премьер-министра будет состоять в том, чтобы добиться справедливых условий выхода из ЕС.

Тереза Мэй отметила, что правительство учтет взгляды Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на Brexit и допустит их к обсуждению условий выхода страны из Евросоюза. Для этого будет создана специальная министерская комиссия.

Мэй подчеркнула, что Лондон рассчитывает на заключение новых соглашений со странами ЕС после выхода страны из единого европейского рынка и Таможенного союза и будет добиваться «максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле».

Кроме того, Тереза Мэй заявила, что процесс Brexit может продолжаться в течении нескольких лет после завершения переговоров на эту тему.